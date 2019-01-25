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Ekrem İmamoğlu HDP seçmenlerinden oy istedi

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Ekrem İmamoğlu HDP seçmenlerinden oy istedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat isimli programa konuk oldu.

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'HDP’den oy alacak mısınız?' sorusuna her kesimin oyuna talip olduğunu belirterek  “Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı” yanıtını verdi.

Halkın en önemli sıkıntılarının başında ekonomik zorluklar ve işsizliğin yer aldığını belirten İmamoğlu, “Pazarlarda bunu derinden hissediyorsunuz. İstanbul ekonomiyi yoksulluğu bu kadar hissediyorsa, Türkiye'yi Allah korusun” ifadelerini kullandı

“Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı”
İmamoğlu, “HDP’den oy alacak mısınız? sorusuna Her kesimin oyuna talip olduğunu belirterek, “Biz İstanbulluyuz. Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı” yanıtını verdi.

“Binali Yıldırım 1 Nisan'da sevdiği mesleğe geri dönecek”

İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nı bırakmaması hakkında ise şu yorumu yaptı: “Ben yerinde olsam Meclis Başkanlığı görevinden istifa ederdim. Bir anayasa maddesi var. Ancak benim şahsi gündemim değil. Bu kadar tartışmak da hoş değil. Ancak 1 Nisan'da sevdiği mesleğe geri dönecek. Biz kazanacağız.”

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