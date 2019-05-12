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EKREM İMAMOĞLU "AA'YA ALTERNATİF KURULACAK" DEDİ

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EKREM İMAMOĞLU "AA'YA ALTERNATİF KURULACAK" DEDİ
31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını belirterek

‘Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak’ dedi.
İptal edilen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından 23 Haziran’da yapılacak yeni seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını ve bilgi merkezlerinin genişletileceğini belirterek “Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak” dedi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Ekrem İmamoğlu, sandıklardan anlık sonuç alma konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, YSK'nın 31 Mart İstanbul seçimini iptal edip yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs'ı takip eden iki-üç gün içinde “İstanbul Gönüllüleri” sayısının 20 bin civarından 100 bine çıktığını ve sayının 50-300 bine ulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yetkin’in İmamoğlu ile yaptığı röportajdan aktardığı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Bir yeniliğimiz daha olacak” diye devam ediyor 10 Mayıs günü, Kıbrıs için yola çıkmadan önce Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin bir odasında yaptığımız mülakatta; “Seçim gecesi için alternatif bir haber merkezi kuruyoruz. Zaten mevcut olan bilgi merkezimizi genişletip aktif hale getiriyoruz. Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak. Her bir sandık açılıp sonucu belli olunca buradan şeffaf bir şeklide duyuracağız.”

“Bunu nasıl yapacaksınız?” diye sordum; “otuz bin küsur sandık var.” Anadolu Ajansının bütün sandıklardan doğrudan haber almadığı, sonuçları AK Parti il Başkanlıklarından aldığı, İstanbul İl Başkanlığı Binali Yıldırım'ın geri düştüğü anlaşılınca Genel Merkeze giden veri akışını kesmesi ardından sonuç verememesiyle ortaya çıkmıştı.
“31 bin 186 sandık var” diye açıkladı. “Bunlardan sağlıklı sonuç alma sorunumuz olmadığını zaten 31 Mart seçimi gecesi gösterdik. Hem CHP, hem İYİ Parti teşkilatı gayet iyi çalıştı. Şimdi yeni gönüllülerimizle bu gayreti topluma çabuk ve sağlıklı bilgi vermeye de dönüştürüyoruz. Aramıza yeni katılan gönüllülerimizin bir işi de bu olacak.” İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre, YSK'nın 31 Mart İstanbul seçimini iptal edip yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs'ı takip eden iki-üç gün içinde “İstanbul Gönüllüleri” sayısı 20 bin civarından 100 bine çıkmış. “Bu gidişle” gönüllü sayısının 250-300 bine ulaşabileceğini tahmin ediyor.”

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