Ekranlardaki 'izdivaç' rezaleti nasıl son bulacak?

Reyting uğruna her gün yeni bir skandala sahne olan izdivaç programlarına KHK ile çok ağır yaptırımlar geliyor. İlk aşamada para cezası kesilecek, ihlallerin devam etmesi halinde 5-10 gün yayın durdurulacak, hatta lisans iptaline dahi gidilebilecek.

Skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarına ağır yaptırımlarla çekidüzen verilecek. Yayınlara, ihlal halinde ilk 20 gün para cezası uygulanacak. İhlal devam ederse 5 gün yayın durdurma, tekrarı halinde 10 gün yayın durdurma verilecek. Tüm bunlara rağmen ihlal yine sürdüğü takdirde, bu tür programları yayınlayan televizyonlar, lisans iptaline varan ağır müeyyidelerle karşılaşalabilecek.

NEŞTER VURULDU

Hükümet, gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarına yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçti. Çoğu izdivaç programı olan bu tür yayınlara uygulanan yaptırımları arttıran kanun teklifi üzerinde Bakanlar Kurulu'nda görüşmeler tamamlandı. Bu tür yayınlara neşter vuracak teklif için referandum sürecinin beklenmemesine, artan şikayetlerin dindirilmesi için acil tedbir alınmasına karar verildi.

KHK İLE ACİL ÇÖZÜM

Bu kapsamda hükümet tarafından hazırlanan kanun teklifi, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname olarak ivedilikle uygulamaya konulacak.

YASAKLANMAYACAK

Kanun metninin yasalaşması uzayacağından dolayı KHK ile getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında, genel ahlaka uygun olmayan içerikleri nedeniyle yoğun şikayet alan bu tür yayınlara ilişkin yaptırımlar bir hayli ağırlaştırılacak. Yeni düzenlemeyle derhal kapatmaya gidilmeyecek. Bu tür yayınların yeniden değerlendirilmesi için yayıncı kuruluşa belirli bir süre tanınacak. Ancak bu sürede de aşamalı olarak yaptırımlar devreye girecek.

MÜEYYİDELER AĞIR

Buna göre, KHK yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra söz konusu yayın ihlal yaparsa, ilk 20 günde para cezası verilecek. İhlal devam ederse 5 gün yayın durdurulacak. İhlalin devamı halinde yayın durma cezası 10 güne çıkacak. Tüm bu yaptırımlara karşın yine de ihlal sürerce bu defa TV lisans iptaline veren yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Böylece yayıncı kuruluşlar, kademeli olarak uygulanacak cezalarla, programın yayınlandığı televizyon kanalını kapatmaya kadar varan ağır yaptırımları göze almak zorunda kalacak.

HEPSİ MERCEK ALTINDA

Düzenleme, sadece eleştiri konusu olan izdivaç programlarını değil, gündüz kuşağında kadınlara yönelik benzer programları da kapsıyor. Bu programlar da ihlal halinde aynı yaptırımlarla karşılacak. Düzenlemede, yayınlara ilişkin kriterler de ayrıntılı olarak yer alıyor.

Geleneğimize uygun değil

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programları konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, “Üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir. Zaman zaman bize de ulaşan hiçbir şekilde kabul edilemeyecek sözlerin, davranışların sergilendiği birtakım evlilik programları. Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri” dedi. Evlilik programlarıyla ilgili 120 bin şikayet olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “RTÜK bunları yakından takip ediyor. Bu şikayetler bize, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir kanun hükmünde kararname (KHK) düzenlemesi ile gündeme getirebiliriz. İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Para cezaları yayın ihlallerini engelleyemedi

RTÜK, programlardaki “insan onuruna saygı, özel hayatın gizliliğine saygı ilkesi, toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık” olarak özetlenen ihlaller nedeniyle reklam gelirlerinin yüzde 2'sine varan “ağırlaştırılmış” para cezaları uyguladı. Son bir yılda bu yayınlar için kanallara 15 milyon lirayı aşan ceza kesildi. Ancak reytingi yüksek olan bu programlar cezaları ödeyip ihlallere devam etti. Sorunun devam etmesi üzerine TBMM harekete geçti. Kurulan alt komisyon, hazırladğı raporda, bu tür programlar için caydırıcı yaptırımlara ihtiyaç olduğu önerisinde bulunmuştu.

Binlerce şikayet yağıyor

Evlilik programlarıyla ilgili RTÜK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık gibi nedenlerle binlerce şikayet geldi. En fazla şikayeti alanlar ise Kanal D'de yayınlanan “Kısmetse Olur”, Star TV'de yayınlanan “Zuhal Topal'la” Show TV'de yayınlanan “Evleneceksen Gel”, ATV'de yayınlanan “Esra Erol'da” ve Flash TV'deki “Dest-i İzdivaç” oldu.