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Ekonomiye yurt dışı Türkler dopingi

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Ekonomiye yurt dışı Türkler dopingi
Her yıl bayram ya da tatil dolayısıyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türkler, yaptıkları harcamalarla büyük bir ekonomi oluşturuyor.

Bayram ya da tatil dolayısıyla her  yıl ülkeye gelen yurt dışındaki Türkler, yaptıkları harcamalarla Türkiye  ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere  göre, yurt dışında 6 milyonu aşkın Türk vatandaşı yaşıyor. Yurt dışındaki  Türklerin yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupaülkelerinde, geri kalanı da Kuzey  Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da yerleşik bulunuyor.

Yurt dışında bulunan birçok Türk vatandaşı, her yıl başta Kurban ve  Ramazan Bayramı olmak üzere yılbaşı ve yaz tatillerinde Türkiye'nin yolunu  tutuyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, ülkede kaldıkları süre zarfında gerek  tatil gerekse yaptıkları alışverişlerle ekonomiye büyük bir hareketlilik  sağlıyor.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLER, TÜRKİYE'DE TATİL İÇİN 5,5 YILDA YAKLAŞIK  33,2 MİLYAR dolar HARCADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012'den bu yılın  Temmuz ayına kadar geçen 5,5 yılda Türkiye'yi 203 milyon 796 bin 229 kişi ziyaret  etti. Ziyaretçilerin 30 milyon 471 bin 114'ünü yurt dışında ikamet eden  vatandaşlar oluşturdu.

Son 5,5 yılda ülkeyi ziyaret eden yurt dışındaki Türklerin 6 milyon  200 bin 874'ü "geliş nedeni" olarak "gezi, eğlence, sportif ve kültürel  faaliyetleri", 16 milyon 575 bin 544'ü "akraba ve arkadaş ziyareti", 104 bin  773'ü "1 yıldan az eğitim ve stajı", 513 bin 123'ü "sağlık ve tıbbi nedenleri",  20 bin 331'i "dini", 226 bin 929'u "alışverişi", 1 milyon 394 bin 541'i  "konferans, toplantı", 54 bin 843'ü de "diğer nedenleri" gerekçe gösterdi.

5 milyon 380 bin 157 yurt dışındaki Türk de çeşitli amaçlarla  Türkiye'ye geldi. Böylece yurt dışında yaşayan Türkler, son 5,5 yılda yaklaşık  30,5 milyon kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Türkiye, söz konusu dönemde 157 milyar 976 milyon dolarlık turizm  geliri elde etti. Bu gelirlerin 123 milyar 721 milyon doları yabancılardan, 33  milyar 159 milyon doları da yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından geldi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkede kaldıkları ortalama gece sayısı  18,4 gün olurken, yaptıkları kişi başı ortalama harcama tutarı da bin 72 dolar  civarında gerçekleşti.

"ALDIĞIMIZ OTEL REZERVASYONLARINDAN YÜZDE 10'U YURT DIŞINDA YAŞAYAN  GURBETÇİLERDEN"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt  dışında yaşayan vatandaşların, her yıl yaz döneminde Türkiye'yi ziyaret ettiğini,  hem yakınlarını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini hem de tatillerini burada  yaptığını söyledi.

Ayık, "Bu trend daha da arttı. Önceki yıllarda daha çok memleket  ziyareti yapan gurbetçilerin son yıllarda tatil alışkanlıkları gelişti.  Gurbetçiler eskiye oranla Türkiye'de daha fazla tatil yapıyor, tesislerde daha  fazla kalıyor." diye konuştu.

Kendi tesislerinden örnek veren Ayık, gelecek döneme yönelik aldıkları  otel rezervasyonlarından yüzde 10'unun yurt dışında yaşayan gurbetçilerden  oluştuğunu bildirdi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN, ORTALAMA HARCAMA TUTARI 3 BİN 565  LİRA

Yurt dışında yaşayan Türkler, memleketlerinde alışveriş yapmayı da  ihmal etmiyor.

KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin verilerine göre, yurt  dışında yaşayan Türkler, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'de yaptıkları  alışverişin 15 milyon 220 bin 183 liralık kısmı için KDV iadesi talebinde  bulundu.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkedeki ortalama harcama tutarı da 3  bin 565 lira oldu.

"İLK YARIDA YABANCILAR KREDİ KARTIYLA 6,2 MİLYAR LİRALIK ALIŞVERİŞ  YAPTI"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yurt dışında  yaşayan yurttaşların perakende sektörüne katkısını özellikle temmuz ve ağustos  aylarında gördüklerini ifade etti.

Öncel, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerde bulamayacakları yöresel  tatları da yanında götürdüğünü belirterek, "Onların ülkemize özgü ürünlere  gösterdikleri ilgi, özellikle gıda perakendesindeki markalarımızın satışlarına  olumlu yansıyor." dedi.

Bir başka örneğin taraftar mağazalarından verilebileceğini ifade eden  Öncel, liglerin tatilde olmasına karşın temmuz ve ağustos aylarında   gurbetçilerin ilgisi nedeniyle özellikle büyük kulüplerin ürünlerini satan  mağazaların ciddi cirolara ulaştığını bildirdi.

Gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafirlerin  de perakende ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti: "Özellikle yaz sezonunda turizm bölgelerindeki mağazalar, markalar  için lokomotif misyonu üstleniyor. Bankalararası Kart Merkezi(BKM) verilerine  göre, yabancıların kredi kartıyla yaptıkları harcama tutarı 2014'te 12,2 milyar  lira, 2015'te 13,4 milyar lira, 2016'da ise 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti.  2017'nin ilk yarısında ise yabancıların  kredi kartıyla 6,2 milyar liralık   alışveriş yaptığını görüyoruz."

 

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