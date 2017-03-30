Ekonomik nedenlerden dolayı çocuğunu 4 bin liraya sattı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinden hamile kalan 45 yaşındaki G.C. bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinden hamile kalan 45 yaşındaki G.C. bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fatma Gül ismi verilen bebek 9 günlük olunca anne G.G. çocuğa bakamayacağı gerekçesi ile Ü.K. (45) ve N.Ç. (43) isimli iki kadının yardımı ile Menteşe İlçesinde yaşayan D.K. (35), Z.K. (39) isimli çifte 4 bin liraya sattı.

Fatma Gül bebeğin rahatsızlanması sonucu hastaneye tedavi amaçlı getirilmesi sonrası ayaklarındaki morluk nedeniyle polis soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturmada bebeğin gerçek annesinin G.G. olduğu, D.K. ve Z.K. çiftinin ise bebeği Ü.K. ve N.Ç. isimli kadınlar aracılığı il para ile satın alındığı ortaya çıkmıştı.

Polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Fatma Gül bebek solunum yetmezliği ve ayağındaki morluk için tedavi altına alındı. Bir haftadır tedavisi süren talihsiz bebeğin tedavisi tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak koruma altına alındı.