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EKONOMİK DURGUNLUĞA RAĞMEN TURİZM SEKTÖRÜ AYAKTA!

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EKONOMİK DURGUNLUĞA RAĞMEN TURİZM SEKTÖRÜ AYAKTA!
4 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte, otellere akınlar da başladı.

Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen "Bacasız Sanayi" olan turizm sektörünün durumu dengeli gözüküyor. Türkiye'deki iç ve dış turizmin kapasitesi, turizm sektöründe yapılan son yatırımlar hakkında Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar, Türkiye'ye bu yıl toplamda 50 milyon turist, 30 milyar dolar da döviz geldiğini belirterek, bu turistlerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturduğuna dikkat çekti. Son yıllarda Ortadoğu'dan gelen Arap turistlerin de olduğunu söyleyen Vardar: "Bayram tatili için otellerin yüzde 80'i şuan dolmuş durumda. Bu iş biraz da arz-talep meselesi. Bayram tatilinin kısa olması iyi olmadı. Tamamı tatil olsa, hem oteller için hem de tatilciler için daha iyi olurdu." dedi.
"TÜRKİYE BİR AÇIK HAVA MÜZESİ"
Türkiye'ye her anlamda tatil yapmak isteyen turistin geldiğini söyleyen Vardar: "Türkiye adeta bir açık hava müzesi. Farklı turizm konseptlerini geliştirirsek, varolan turist miktarı en az 1 misli daha artar. Özellikle, eğitimli personel sayısı arttırılmalı. Mesela golf turizmi çok tercih ediliyor. Bu da geliştirilmeli." ifadelerini kullandı. 
"VERGİLER DÜŞÜRÜLMELİ"
Dövizdeki dalgalanmadan turizm sektörünün etkilendiğini söyleyen Vardar, Sektörün gelişmesi için hükümet ve turizmcilerin uyum içerisinde planlama yapmaları gerektiğini söyleyerek, bu anlamda hükümet tarafından vergilerin düşürülmesini talep etti.
Mert KAPLAN

 

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