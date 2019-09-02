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EKONOMİDE EN KÖTÜ HENÜZ GÖRÜLMEDİ!

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EKONOMİDE EN KÖTÜ HENÜZ GÖRÜLMEDİ!
Ekonomide kötü gidiş ve dolardaki ani yükselme, uzmanları ekonomik durum hakkında kaygılandırmaya başladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Dolar geçen haftalarda aniden fırladı ve şimdilik 5.80'nin üzerinde seyrederken Berlin School of Economics and Law Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Ümit Akçay'dan ekonomik gidişatla ilgili çok kritik uyarılar geldi. Akçay, henüz dibin görülmediği, hızlı bir toparlanmayı beklemenin ise, yanıltıcı olabileceğini düşünmekte.
Doç. Dr. Ümit Akçay’a göre, Türkiye’de ekonomik kriz siyasi krizi, siyasi kriz de ekonomik krizi besliyor. Henüz dibin görülmediğini söyleyen Akçay, " Güncel krizi, öncekilerle karşılaştırarak, ani bir çöküş ve sonrasında hızlı bir toparlanma yaşanacağını beklemek yanıltıcı. Yaşadığımız basit bir resesyon değil bir yapısal kriz olduğu için, krizden çıkış için ekonominin büyümeye geçmesi yeterli olmayacaktır" dedi.

 

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