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Ekonomi için kritik veri açıklandı

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Ekonomi için kritik veri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.  Cari işlemler açığı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2 milyar 491 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar artarak 502 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 645 milyon dolar oldu.

"AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne göre, ekonomistler şubat ayı cari işlemler açığının 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

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