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Ekmek fiyatına sessiz zam kararı

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Ekmek fiyatına sessiz zam kararı
İstanbul Ticaret Odası komisyonunda kabul edilen düzenlemeye göre ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı ve 240 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL'ye çıktı. İstanbul'da ekmek fiyatları ayrıca valiliğin kurduğu komisyon tarafından da belirleniyor.
Son dakika: Ekmek fiyatına sessiz zam kararı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, bu fiyatların ilçelerde peyderpey uygulanmaya başladığı belirtiliyor. 200 gram ekmeğin 1.50 TL'den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in tamamında, Üsküdar ve Maltepe'nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL'den satılıyor.

İSTANBUL'DA İKİ FARKLI EKMEK FİYATI VAR
İstanbul'da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan fırınlar kendi fiyatlarını kendileri belirliyor. İTO'ya kayıtlı fırınların ücreti genelde komisyonda oluşturulan fiyattan daha fazla oluyor.
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