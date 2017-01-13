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Ekmeğe Zam Yok

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Ekmeğe Zam Yok
Ekmek fiyatlarına zam yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Faruk Çelik, "Un fiyatlarında ekmeğe zam gerektirecek bir artış yok" açıklaması yaptı.

Ekmek fiyatlarına zam yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Faruk Çelik, "Un fiyatlarında ekmeğe zam gerektirecek bir artış yok" açıklaması yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

"ARTIŞ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok. Yeni bir uygulama getiriyoruz. İş yeri açma ruhsatı iş yerlerine veriliyor. Biz bu işyerlerine kayıt belgesi veriyorduk. 1 Ocak itibarıyla kayıt belgesi alabilmeleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatını getirmeleri gerekiyor."

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