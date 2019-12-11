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Ekiz'in Spor Aşkı

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Ekiz'in Spor Aşkı
Sosyal medya hesabının ağırlıklı olarak hikaye bölümünü kullanan ve paylaşımlarını bu kısımdan yapan Eliz Sakuçoğlu, paylaştığı son görüntülerle spor tutkusunun yer ve kıyafet tanımadığını gösterdi.

Stilist Sakuçoğlu, bikiniyle spor yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve spor tutkusunu gözler önüne seren stilist Eliz Sakuçoğlu, Instagram’ın hikayeler kısmına eklediği son video ile tam bir spor tutkunu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Sakuçoğlu, bu kez gittiği bir tatil beldesinde bikiniyle spor yaptığı anları sosyal medyada yayınladı.

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Instagram’da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, geçtiğimiz haftalarda “Spor hayata tutunmanın bir dalıdır” notuyla dikkat çekmişti.

 

 

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