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Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı

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Ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
Ğeçtiğimiz günler de annesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel dizi setine geri döndü. Güzel oyuncuyu ekip arkadaşları destek verdi.

Hande Erçel, TRT 1'de ekrana gelen "Halka" dizisiyle ekranlara döndü.

Fakat güzel oyuncu annesi Aylin Erçel'in hayata gözlerini yummasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

10 gün setlerden uzak kalan oyuncu geçtiğimiz günlerde iş başı yaptı.

Hande Erçel'e en büyük destek ise dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk'ten geldi. Kocatürk, Instagram hesabından Hande Erçel'le dizi setinde çekildiği fotoğrafı paylaşıp ''Yanındayız'' notunu düştü.

Hande Erçel'in rol aldığı Halka dizisi geçen gün TRT 1'de yayınlanmıştı. Hep birlikte ilk bölümü izleyen ekip, ''Hande, genç yaşta bu acıyla yüzleşti. Onsuz bu akşam eksiğiz'' diyerek Erçel'e başsağlığı dilemişti.

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