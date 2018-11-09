Ekinci: 'Türk erkeği sevdiği kadını döver'

Tuğba Ekinci, Ahmet Kural'a desteğini sürdürürken tuhaf bir açıklama daha yaptı Hem kadına şiddete destek verdi hem de dayak yiyen kadınları suçladı.

Habertürk TV'de yayınlanan ve ‘Kadına yönelik şiddet' konulu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Tuğba Ekinci'nin sözleri tartışmalara neden oldu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Ekinci, kadına yönelik şiddet hakkında "Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım" dedi.

Ekinci, şöyle devam etti: "Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor. Türk kadını normal adam ile anlaşamıyor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadını güzel adamları light buluyor. Bu beni koruyamaz diyor."

Daha önce sosyal medyadan paylaştığı "Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin sözlerine açıklık getirmeye çalışırken skandal ifadeler kullandı.

Kadınların dayak yememek için yapması gerekenleri de şöyle anlattı Tuğba Ekinci: "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım..."