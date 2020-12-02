EGM: İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir

Emniyet Genel Müdürlüğü, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi hakkında basında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması hakkında basında çıkan haberle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı' haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

"SUİKAST GİRİŞİMİ VEYA SUİKASTÇININ YAKALANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri kullanıldı.