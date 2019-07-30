  • BIST 102.686
  • Altın 255,161
  • Dolar 5,5548
  • Euro 6,1916
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

EĞLENCEYE DOYAMADILAR

»
EĞLENCEYE DOYAMADILAR
Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler Mikonos'ta... Üvey ablaları Alana'nın doğum günü için adaya giden kardeşler, dün denizde bol bol eğlendi.

 Bir ara ise birbirlerini suya düşürmek için boğuşmaya başladılar...
Dünyanın en ünlü modellerinden Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, babalarının ilk eşinden dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için geçtiğimiz gün Mikonos’a gitti. Adaya gider gitmez bikinili fotoğraflarını Instagram’da paylaşan kardeşler, dün de tüm gün denizde eğlenceli vakit geçirdi…Arkadaşlarıyla birlikte sahile inen, burada kumlarla oynayan, denize giren, kayalıklara çıkan, küçük bir çocukla oyun oynayan kardeşler, bir ara da denizde boğuşmaya başladı. Gigi ve Bella güreşir gibi sarılarak, birbirlerini suya düşürmeye çalıştı ve sonunda ikisi de suya düştü. Kardeşler neredeyse tüm gün denizden çıkmadılar… İşte o keyifli anlar…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!30 Temmuz 2019 Salı 17:02
  • GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!30 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • METROBÜS SAPIĞI YAKALANDI!30 Temmuz 2019 Salı 15:40
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!30 Temmuz 2019 Salı 15:37
  • BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  • PES DEDİRTTİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  • "MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM"30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  • ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:16
  • İFADESİ ORTAYA ÇIKTI30 Temmuz 2019 Salı 14:47
  • FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!30 Temmuz 2019 Salı 14:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim