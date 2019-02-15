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Eğlenceli erkeklerle evlenin

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Eğlenceli erkeklerle evlenin
Barış Arduç ile Burcu Biricik, Hello dergisine röportaj verdi.

Burcu Biricik, Barış Arduç ile birlikte rol aldıkları diziye dair “Elektriğimiz ve enerjimiz tuttu” diye konuştu. Barış Arduç da “Partner konusunda çok şanslıyım. Birbirimizin halinden anlıyoruz, yeri gelince gözlerimizle anlaşıyoruz” dedi.
2 yıl önce Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik “Bir erkekte ne istersiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

MÜDAHALEYE İZİN YOK'

“Kendine güvenen, ne istediğini bilen ve eğlenceli biri olmalı. Sevgilinizle eğlenemiyorsanız evlenmeyin. Özgürlüğümü kısatlamaya çalışan, hayatıma ve müdahale eden biriyle yapamam.

Eşim Emre artık benim menajerim. Zekasına güveniyorum. Şimdilik her şey yolunda. İşler kötü giderse, öncelik evliliğimiz." (kaynak : gecce.com)

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