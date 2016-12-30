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Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık

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Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık
Oğulları Uzay ve Kuzey'in babaları Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, ayrılıklarıyla ilgili konuştu.


2008'de nikah masasına oturan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, evliliklerini sürpriz bir şekilde 2015'te noktalamıştı.Boşanmanın ardından iki tarafta konu hakkında konuşmaktan kaçınmıştı.Şıkel, uzun zaman sonra boşanma kararları hakkında konuşarak "Hayranlarınızın 'Yeniden bir araya gelin' isteğine ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Dışarıdan her şey kolay gelir. Sen evinden bizi sevebilirsin, bizden çok güzel enerji alabilirsin ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık. Boşandığımıza inanmayanlar, tekrar barışacağımızı düşünenler de olabilir.Ama insanların evlerinde neler yaşandığını kimse bilemez." dedi. Boşandıktan sonra çocukları için arkadaş kalmayı başaran ikili, sık sık Uzay ve Kuzey için bir araya geliyor. 

 

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