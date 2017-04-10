Eğer bu olursa sonuç "Hayır" olacak

CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Kılıçdaroğlu, "hayır" oylarının önde olduğunu söylerken, sandığa katılımın yüksek olması durumunda sonucun "hayır" çıkacağını iddia etti...

CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Kılıçdaroğlu, "hayır" oylarının önde olduğunu söylerken, sandığa katılımın yüksek olması durumunda sonucun "hayır" çıkacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu, artık AKP ifadesi yerine "Ak Parti" demesini ise "Vatandaş öyle diyor, öyle söylenebilir" diye açıkladı.

İşte o röportajın ilgili bölümü:

"Referanduma 1 haftadan az kaldı. Heyecan var mı? Şu an için genel tablo nasıl?

Finale yaklaşıyoruz. “Hayır”ların önde olduğu görülüyor. Bazı araştırmalarda “Evet” 1-2 puan önde oluyor. Ama “Hayır”ın galip geleceğini düşünüyoruz çünkü ülkede bir rejim değişikliği yapıyorlar ve bu toplumsal bir uzlaşmayla gerçekleşmiyor. Anayasa değişikliğiyle, birine bir yetki verebilirsiniz veya seçim seklini yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama rejimi değiştiriyorsanız ve bunu da bir oldubitti ile toplumun önüne koyup oradan sonuç almak istiyorsanız, bu doğru değil.

“Evet” çıkarsa, CHP hayal kırık­lığı yaşayanlara ne vaat edecek?

Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle “Hayır” çıkacak. Bir daha söylüyorum: Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle “Hayır” çıkacak! Çünkü bu ülkenin insanları demokrasiyi benim­sedi, tek adam rejimi istemiyor. Tek adam rejiminin ülkeye felaket­ler getireceğini biliyor. Suriye, Irak, Libya gözlerinin önünde, Çavuşesku göz­lerinin önünde. Bütün bu tabloya bakıldığı zaman, sandığa gidilip oy kullanılacak ve “Hayır” oyu çıkacak. Dolayısıyla, kimse de hayal kırıklığına uğramayacak.

Siz yıllardır “AKP” diyordunuz ama son süreçte “AK Parti” demeye başladınız. Bu bir parti kararı mı?

Bir karar değildi. Vatandaş öyle diyor, öyle söylenebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi de denebilir, AK Parti de denebilir. Vatandaşa hangisi kolay geliyorsa ona da saygı duymamız lazım. Bize de bazen “CHP” bazen “Halk Partisi” diyorlar."