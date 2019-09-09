Sacitaslan.com'un haberine göre; AB Eski Bakanı AKP’li Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Eşiyle bir fotoğraf paylaşan Bağış, altına da "Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar... Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan... Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum... En çok da kendime kızdım... Naif olmanın bile sınırı olmalı... Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz..." ifadelerini kullandı.
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EGEMEN BAĞIŞ'IN EŞİNDEN OLAY AÇIKLAMA!
Prag'a Büyükelçi olarak atanan AB Eski Bakanı Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sacitaslan.com'un haberine göre; AB Eski Bakanı AKP’li Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Etiketler: Egemen Bağış, Beyhan Bağış, Eşi, Sosyal Medya, Açıklama
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