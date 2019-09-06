EGEMEN BAĞIŞ, PRAG'A BÜYÜKELÇİ ATANDI!

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı.

SonDakika.com'un haberine göre; Bağış'ın yeni görevini DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında duyurdu.

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a Büyükelçi olarak atandı.

BAĞIŞ'IN YENİ GÖREVİNİ DEİK BAŞKANI AÇIKLADI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında yaptığı açıklamasında "Prag Büyükelçiliğine atanan AB Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.