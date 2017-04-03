Egemen Bağış: Erdoğan'la Davutoğlu da birbirine düşmüştür

Bağış, 'partili cumhurbaşkanlığı' sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Bağış, iki başlılığın doğurduğu tartışmalar konusunda, "Cumhuriyet tarihi boyunca bütün cumhurbaşkanları bütün başbakanlarla sürtüşme yaşamıştır. Atatürk ile İnönü de birbirine düşmüştür. Ahmet Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan da. Aradaki bütün ikililere bakın. Kimisi dışarıya yansımış kimisi yansımamıştır. Süleyman Demirel ile Turgut Özal 40 yıllık abi kardeş dost, ama siyaset böyle biri cumhurbaşkanı biri başbakan olunca birbirlerine düştüler. En son Ahmet Hoca'da yaşadık.Altın tepside başbakanlık verirsin adamın hırsı aklının önüne geçer. Maalesef bunlar olabiliyor.Ben şahısları suçlamıyorum sorun sistemde. Bir babayı cumhurbaşkanı öz evladını başbakan yapın en fazla 2 yıl sonra birbirlerine düşerler" dedi.'Haddini bil, kimi nereye döküyorsun' Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Hayır çıkarsa düşmanı İzmir'de denize dökmüş gibi sevineceğiz" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Bağış, "Evet diyen de bizim hayır diyen de bizim diyoruz di mi? 17 Nisan'da ne olursa olsun bu vatan bizim diyoruz. Devlet adamlığına saygı duyarım. Sayın Baykal beni dün çok şaşırttı. Çıkmış diyor ki hayır çıkarsa düşmanı Ege'ye dökmüş gibi sevineceğiz.Çüş be Deniz Abi. Yakıştı mı bu laf sana. Sen kime ne demeye çalışıyorsun. Başka bir CHP milletvekili çıkmış diyor ki evet çıkarsa onları Ege Denizi'ne dökeriz.Haddini bil, kimi nereye döküyorsun. Senin genel başkanın 15 Temmuz'da havaalanından çaktırmadan kaçarken benim genel başkanımın aracı tarandı. Benim Cumhurbaşkanımın uçağını savaş uçakları takip edip vurmaya çalıştı. Benim partimin teşkilatları tankların altında şehit oldu. onlardan birine bir fiske vurulsaydı şimdiye bin tane kahramanlık destanı yazmışlardı. Genel başkanları Kılıçdaroğlu, Allah'lık bir adam. Adam Kenya'ya gitti Somali'de gördüklerim diye basın toplantısı yaptı. Yürüyen merdivene bindirmeye çalıştılar, ters taraftan bindi. Kağıthane'de ev tuttu. Kağıttepe'de oturuyorum dedi. Oy kullanmayı beceremedi.Daha bir yaşını doldurmamış torununu sigortalı yapmaya çalıştı SGK'yı bile batırdı. Bu adamlara devlet mi emanet edilir. Bir de hadlerini bilmeden kimi nereden nereye kovacaklarına şaşırmış, Ege'ye dökerlermiş. Hadi gücün yetiyorsa dene bakalım. Hodri meydan" diye konuştu.
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Egemen Bağış: Erdoğan'la Davutoğlu da birbirine düşmüştür
İHA - Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Diriliş Gençlik Derneği'nin Pendik Green Park Otel'de düzenlediği dayanışma kahvaltısına katıldı. Kahvaltıdan sonrası bir konuşma yapan Bağış, 'partili cumhurbaşkanlığı' sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi
Etiketler: Egemen Bağış, Erdoğan, Davutoğlu, Partili Cumhurbaşkanlığı
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