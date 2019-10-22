EGE’DE KORKUTAN DEPREM!

Saat 15.23'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve İzmir'den hissedildi.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında (On iki adalar bölgesi) saat 15.23’de AFAD verilerine göre 3.5, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.4 km olarak, Kandilli Rasathanesi ise 9.9 km olarak ölçtü. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.