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EGE VE MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

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EGE VE MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM
Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi.Ayrıntılar az sonra...

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları...

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

CNN Türk canlı yayınına katılan  Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:

Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.

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