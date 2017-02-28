  • BIST 87.606
  • Altın 146,235
  • Dolar 3,6182
  • Euro 3,8358
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı, yerine eski bakan atandı

»
Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı, yerine eski bakan atandı
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, YÖK tarafından açığa alınırken yerine, 2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanlığı yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.

Yüksek Öğretim Kurulunca, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır" denildi.

GEÇİCİ HÜKÜMETTE BAKANLIK YAPTI

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1986 yılında mezun olan ve aynı üniversiteden doktora derecesini alan Dedeoğlu, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı.

1998-2002 yıllarında, Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünü yürüten Dedeoğlu, 2011'de YÖK üyesi oldu.

2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanlığı görevini yürüten Dedeoğlu, 11 Aralık 2015 tarihinde YÖK üyeliğine atandı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esnafın şikayetini duyan Bakan pazardan kaçtı!25 Şubat 2017 Cumartesi 16:26
  • CHP'den 850'li 'Alo Referandum' hattı25 Şubat 2017 Cumartesi 16:21
  • FETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesi25 Şubat 2017 Cumartesi 16:19
  • Elif Doğan Türkmen'in adı bu kez başka listede!25 Şubat 2017 Cumartesi 16:16
  • 'İzdivaç programları için yolun sonu görünüyor'25 Şubat 2017 Cumartesi 16:10
  • Bitlis'te PKK'ya ağır darbe!25 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • YPG'ye zırhlı araç sevkıyâtı görüntülendi25 Şubat 2017 Cumartesi 16:06
  • DEAŞ'lıları böyle alıp götürdüler25 Şubat 2017 Cumartesi 16:04
  • Son dakika...Bakan büyükanne maaşlarının verileceği tarihi açıkladı!24 Şubat 2017 Cuma 16:05
  • Yılmaz Özdil: AKP'nin akil insanları insan içine çıkamıyor!24 Şubat 2017 Cuma 16:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim