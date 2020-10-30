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Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu

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Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu
Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmi

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

EGE DENIZI'NDE SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA 6.8 BUYUKLUGUNDE DEPREM MEYDANA GELDI. IZMIR'DE BAZI BINALAR YIKILDI, COK SAYIDA, BINA HASAR GORDU. (IZMIR, DHA)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

 

EGE DENIZI'NDE SEFERIHISAR ILCESI ACIKLARINDA 6.8 BUYUKLUGUNDE DEPREM MEYDANA GELDI. IZMIR'DE BAZI BINALAR YIKILDI, COK SAYIDA, BINA HASAR GORDU. (IZMIR, DHA)

 

'CAN VE MAL KAYBININ OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Tunç Soyer açıklamasında, "Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır" dedi.

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