Eftelya öksüz kaldı Hakan yeşilyurt vefat etti

Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Önder Babat Kültür Merkezi, Yeşilyurt’un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

46 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 10 Şubat saat 16:00'da Antalya’da defnedileceği belirtildi.

Yeşilyurt’un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyerek duyurdu.Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.