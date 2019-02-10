  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Eftelya öksüz kaldı Hakan yeşilyurt vefat etti

»
Eftelya öksüz kaldı Hakan yeşilyurt vefat etti
Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Önder Babat Kültür Merkezi, Yeşilyurt’un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

46 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 10 Şubat saat 16:00'da Antalya’da defnedileceği belirtildi.

Yeşilyurt’un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyerek duyurdu.Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Daha kararlı adımlar atacağız"09 Şubat 2019 Cumartesi 14:07
  • Kartal'da ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi09 Şubat 2019 Cumartesi 12:51
  • Tank paletlerimizin satılması söz konusu değildir09 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
  • CHP düzgün yönetilemiyor09 Şubat 2019 Cumartesi 11:52
  • Yalçın Menteş'i anma töreni09 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
  • Tekirdağda çıkan doğal gazdan ilk görüntüler geldi08 Şubat 2019 Cuma 18:55
  • Bu ikili çok sevildi08 Şubat 2019 Cuma 17:02
  • Erdoğan sinirlendi08 Şubat 2019 Cuma 16:43
  • Enes Kanter NBA'dan kovuldu08 Şubat 2019 Cuma 16:31
  • Öz baba kızına tecavüz etti08 Şubat 2019 Cuma 16:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim