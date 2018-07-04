Efsanenin Mezarı Bugün Açılacak

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı bugün açılıyor.

Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Habertürk’ün haberine göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

Dava kapsamında bugün Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıp, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya gelmiştir. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. Bütün dünyada Cep Herkülü olarak anılır.

Haltere 1977‘de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya‘da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır.1984 yılında (16 yaşındayken), silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986‘da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları‘na Bulgaristan’ın da Sovyet’lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti’nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

Bulgaristan’daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986‘da Melbourne‘de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Sayın Turgut Özal devreye girdi.