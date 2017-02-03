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Efsanenin kızları büyüdü

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Efsanenin kızları büyüdü
Rambo karakterlerine hayat veren ünlü aktör Sylvester Stallone emekli olsa da, kızlarıyla hala gündemde...


Büyük kızı Sophia, ortanca kızı Sistine ve küçük kızı Scarlet olmadan neredeyse sokağa çıkmayan ünlü aktör, moda etkinliklerine, galalara, aktivitelere hep onlarla birlikte gidiyor.
Babalarından dolayı küçüklüklerinden beri kamera karşısında olan bu üç kız kardeşten artık bireysel olarak da kendilerinden söz ettirmeye başladı.
Her biri güzelliğiyle büyüleyen kardeşlerden Sistine ve Sophia şu an profesyonel olarak mankenlik yapıyor.
Hatta Bella Hadid, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi ünlü top modellere de rakip olarak gösteriliyor.
Son olarak Dolce Gabbana'nın yeni sezon koleksiyon tanıtımında podyuma çıkan Sistine ve Sophia, moda yazarları ve modacılardan da tam not aldı.

 

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