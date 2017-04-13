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Efeler iddialı

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Efeler iddialı
Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın evinde Arkas ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli oyuncular finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

 Zorlu seriye iyi başlamak istediklerini belirten Fenerbahçeli oyuncular, "Arkas'ıhn gücünü biliyoruz ama biz de finale çıkmak ve sonrasında kupayı almak için tüm gücümüzle savaşacağız" dediler..

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