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Efe Halil Özarslan Karabük'te

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Efe Halil Özarslan Karabük'te
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılışında 10 Ağustos Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 

Pas, orta ve şut çalışmalarıyla devam eden yaklaşık iki saatlik idman, yarı sahada yapılan maçla son buldu. 

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Ramazan Övüç ve Ferhat Görgülü katılmadı, İbrahim Kaş ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek, cuma günü saat 21.45'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başlayacak.

 

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