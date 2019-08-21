  • BIST 95.759
  • Altın 276,120
  • Dolar 5,7206
  • Euro 6,3479
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMETEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?

»
EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?
Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'dan korunmak için koruma tuutuğu iddia edildi.

Sacitaslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı konuşulan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde dün şok bir gelişme yaşandı. Sponza'nın Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne sürerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup 3 aylık uzaklaştırma kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 
Dedikodulara göre ise olaylar şöyle gelişti:
Çeşme'deki Alavya Hotel'de tatil yapan ikilinin yanına Sponza'nın eski eşinin iki koruması geldi. Durumdan rahatsız olan Kutluay, Sponza ile tartıştı.
Yaşanan arbede sonucu korumalar Sponza'yı olay yerinden uzaklaştırdı. Sosyetik güzel de soluğu savcılıkta aldı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
  • DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN ÖĞRETMENLERE DESTEK GELDİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44
  • WHATSAPP KULLANICILARI DİKKAT!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
  • ERDOĞAN'IN ARKADAŞININ İNŞAAT PROJESİ MÜHÜRLENDİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
  • YANGIN 54 SAAT SONRA KONTROL EDİLDİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
  • ERDOĞAN, MERKEL'İ TELEFONLA ARADI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
  • ŞÜKRAN OVALI VE CANER ERKİN'DEN KIZLARINA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:03
  • KABİNE TOPLANIYOR!21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  • ZUHAL TOPAL'IN GAFI OLAY OLDU!21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52
  • SEDA SAYAN, PROGRAMDA KONUĞU AZARLADI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim