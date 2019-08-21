EDVİNA SPONZA, KİMDEN KORUNUYOR?

Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'dan korunmak için koruma tuutuğu iddia edildi.

Sacitaslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı konuşulan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde dün şok bir gelişme yaşandı. Sponza'nın Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne sürerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup 3 aylık uzaklaştırma kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Dedikodulara göre ise olaylar şöyle gelişti:

Çeşme'deki Alavya Hotel'de tatil yapan ikilinin yanına Sponza'nın eski eşinin iki koruması geldi. Durumdan rahatsız olan Kutluay, Sponza ile tartıştı.

Yaşanan arbede sonucu korumalar Sponza'yı olay yerinden uzaklaştırdı. Sosyetik güzel de soluğu savcılıkta aldı.