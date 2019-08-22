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EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY'I ALDATTI MI?

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EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY'I ALDATTI MI?
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’nın fırtınalı aşkında olay iddia. Aşkı uğruna iş adamı eşinden boşanan Sponza, iddiaya göre İbrahim Kutluay’ı Çeşme’deki evinde başkasıyla aldattı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Edvina Sponza'nın, aşkı İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddiası üzerine dedikodu kazanı kaynadı. İkilinin ayrılıklarına yönelik ilk işaret, 1 Ağustos'ta Instagram'da birbirlerini takibi bırakmalarıydı. Kutluay, bu hamle için 'teknik hata' dese de çiftin birbirlerini hala takip etmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.
İBRAHİM KUTLUAY İHANETE Mİ UĞRADI?
Çiftin geçtiğimiz ayki Çeşme tatili sırasında patlak veren olayın perde arkasında yaşananlarla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Sponza ile Alavya Hotel'de konaklayan Kutluay, bir ara işleri için İstanbul'a gitti. Sosyetik yogacının hayatında başka biri olduğundan şüphelenen eski basketbolcu, kendisi İstanbul'dayken Çeşme'deki evinde kalan Sponza'ya sürpriz yaptı. Kutluay, Sponza'nın evine gittiğinde kapıyı açmaması üzerine sinirlendi. İddiaya göre Kutluay'ın bağırıp çağırıp kapıyı yumruklamasından korkan Sponza, soluğu savcılıkta aldı.

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