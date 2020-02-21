Edis 2014'te PDND Şirketinden çıkardığın ''Benim Ol'' Şarkısı ile tanınmıştı. PDND ile sözleşmeli olan Edis 2016 yılında başka bir şirkete transfer oldu. Bu transferden sonra Soner Sarıkabadayı Edis'e vefasız dedi ve 30 TL lik tazminat davası açtı. Mahkeme davayı anlaşma şartlarının ağır ve ''kelepçe sözleşme'' niteliği olduğundan reddetti.
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Edis Davasında Karar!
PDND Müzil'in sahibi SOner Sarıkaya, sözleşmesi olan Edis'in başka bir şirketle iş yapmasından dolayı ona tazminat davası açmıtı. İşte o davanın kararı.
Etiketler: soner sarıkabadayı, edis, dava
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