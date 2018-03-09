  • BIST 116.915
  • Altın 162,160
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAhmet Şık Tahliye Oldu!

Edirne'de Şok Rapor!

»
Edirne'de Şok Rapor!
Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017’nin ilk 5 ayında 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı. Araştırmaya göre 2017’de Edirne’de 186 hamile çocuk tespit edildi

Habertürk Gazetesi'nden Mesut Han'ın haberine göre, Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017’de Edirne’de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi.

Çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Mehmet Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi.

"VAHİM BİR DURUM"

Ortaya çıkan tabloda Romanların ‘erken evliliği’ doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İETT'den 'Kontak Kapatma' Açıklaması!09 Mart 2018 Cuma 14:09
  • İstanbul'da FETÖ Operasyonu09 Mart 2018 Cuma 14:07
  • Diyarbakır'da Patlama!09 Mart 2018 Cuma 13:57
  • Ercan Yazgan hayatını kaybetti!09 Mart 2018 Cuma 11:50
  • ASLI HÜNEL DE KADINA ŞİDDETE SON DEDİ08 Mart 2018 Perşembe 22:20
  • Kadına Şiddete Hayır08 Mart 2018 Perşembe 16:30
  • Son Veda08 Mart 2018 Perşembe 15:40
  • Ticaret Savaşı Başlıyor!08 Mart 2018 Perşembe 14:25
  • Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı08 Mart 2018 Perşembe 14:21
  • O Sözlere Soruşturma Açıldı!08 Mart 2018 Perşembe 14:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim