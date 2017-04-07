Edirne’de Haçiko’yu bulmak

Ömür Gedik

Edirne’de hayvan hakları savunucuları, dernekler, kent konseyi, barınak yönetimi ve veterinerler ilk kez bir araya gelmiş.

“Siz de bugün bize katılır mısınız?” dediler.

Benim o gün bizim gruptan bir süreliğine ayrılmam bu mesaj nedeniyle oldu.

Soluğu önce o bölgenin ilklerinden olan Edirne Barınağı’nda aldım.

Önce şaşırdım.

Haçiko karşıladı çünkü beni.

Barınağın girişinde 7 yıl önce kurduğum ve halen başkanlığını sürdürdüğüm derneğin simgesini görmek güzel bir sürprizdi.

Benimle birlikte barınağa gelen Engin Özmen’den rica ettim, hemen bir fotoğrafla bu karşılaşmayı ölümsüzleştirdik.

Japonya’ya gitmeden Haçiko heykelini görmüş ve birlikte fotoğraf çektirmiş oldum yani.

Peki ya içerisi?

Yalan yok.

Edirne Barınağı bugüne dek gördüğüm en düzgün barınaklardan.

Hayvanlara ayrılan alanlar geniş, temiz ve bakımlı.

Barınaktan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve veteriner Soyuhan Barlas’la birlikte, genişletilerek barınağa kazandırılacak yeni bölümü de gördüm.

Ve tabii planlanan kedi ormanını da. Valla şahane, tebrik ediyorum.

Benim ilkine denk geldiğim yönetim, dernekler ve bağımsız hayvanseverler buluşmasının sık sık tekrarlanmasını diliyorum.

Kim bilir, belki bir başkasına yine denk gelirim, Edirne’de tekrar bir araya geliriz.

Temiz tuvalet istiyoruz

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Varsa gördüğünüz bir şey eleştirin lütfen” dedi ama ben eleştiriyi dört dörtlük bulduğum Edirne’ye değil, İstanbul-Edirne yoluna yapmak istiyorum.

İstanbul’dan yola çıkıp, 2,5 saatlik yolda durduğumuz Metro tesislerindeki tuvaletler içler acısıydı.

Türkiye’nin Avrupa’ya bağlandığı otobana yakışmıyor bu manzaralar.

Oysa tuvaletlerin temizliğini ve bakımını sağlamak atla deve değil. OPET temiz tuvalet kampanyası ile bunu başarmıştı.

Örnek alınabilir, alınmalı.

Zabıtanın şanslısı

Edirne’de plaket törenine gittiğimde telefonumu otelde unuttuğumu fark ettim ve acil gidip almak gerekti.

Zabıta arabasına bindim ve düştüm yola.

Yol demek bolca sohbet demek tabii.

Zabıta memuru Erdal Dikmen, aslen Orduluymuş ama 11 yıldır Edirne’de görev yapıyormuş.

Edirne’yle ilgili konuştuk.

“Buradan başka yerde yaşamak istemem” dedi.

Çok olay olmazmış Edirne’de, “Huzurlu bir kent burası, kimse kimseye karışmaz, gece 03.00’te kızlar sokakta dolaşsa kimse rahatsız etmez. Kavga dövüş de çok olmaz buralarda” dedi.

Ah ne güzel.

Sanırım en şanslı emniyet güçleri, zabıta memurları Edirne’de.

Kalite Derneği KalDer’in desteklediği Üniversiteler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması duyuldukça ilgi arttı, katılmak isteyenler çoğalınca başvurular 12 Nisan’a kadar uzatıldı.

Gençlerin sosyal sorumluluk ve farkındalıklarını geliştirmek için açılan proje yarışmasında kategoriler Engellilerin Yaşam Kalitesi, Kadınların Yaşam Kalitesi, Bireylerin Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yaşam Kalitesi, Eğitim ve Yaşam Kalitesi olarak sıralanıyor.

Büyük ödülün 15 bin TL olduğu yarışmanın detayları www.yasamkalitesiyarismasi.com sitesinde

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