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Edep yahu!

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Edep yahu!
Berna Laçin, mecliste yaşanan kavga sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mecliste gece yarıları yapılan anayasa tartışmaları her ne kadar gözlerden uzakta sürdürülüyor olsa da ertesi güne yansıyan fotoğraflar ve kavga görüntüleri tartışılan maddelerden daha çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Tabloyu gören herkesi rahatsız eden bu kavga haline bir tepki de oyuncu Berna Laçin’den geldi. Geride bıraktğımız güne damga vuran ve meclisin birbirine girdiği o görüntüyü hesabından paylaşan Laçin, milletvekillerini edepli olmaya davet ederek şu satırları kullandı:
“EDEP YA HU!”
“Yeter!Vallahi de yeter billahi de yeter! Mecliste yapılan saygısızlık, vatana saygısızlıktır! Efendi, saygılı, laf atarken bile zeki nükdeli, sataşırken bile mesafeli, kısaca kibar ve terbiyeli bir üslup bekliyorum milleti temsil edenlerden. “Politik konuşma” denilen bir tabir vardır. “İdareci”, “lisan-ı münasiple” anlatan, “yakıp-yıkmadan” konuşan diye tarif edilir. Bizim bugünkü politikacılar, en beter sokak ağzıyla konuşup, kabadayı gibi davranıyor! Meclise çaycı alırken “efendi” olsun deniliyor, en üslup bilmezler Millet Vekili oluyor. Bu mudur milletin temsili, bu mudur Türkiye’nin resmi, bu mudur ülkenin vekaleti! Edep ya hu!

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