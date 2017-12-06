Eda'nın Sahte Paylaşımı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attı.

Daha önce başkalarının fotoğraflarını instagram hesabından kendisininmiş gibi paylaşan Eda Taşpınar'ın, takipçilerini kandırmayı sürdürdüğü iddia edildi. Sosyetik güzel, bu kez kendisine ait olduğunu belirttiği internetteki bir fotoğraf ile çizim konusunda maharetli olduğunu dile getirdi. Taşpınar, söz konusu paylaşımına, "Uykusuzluğun ekmeğini yiyen ben. Çizim çalışmam. Hikayeler anlatan gözler. Tek çizebildiğim şey gözler ve eller" notunu düştü.

Dijital ortamda çizilen resimdeki gözyaşını silen Taşpınar, hakkında yapılan yorumlar üzerine paylaşımını sildi.