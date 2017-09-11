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Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!

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Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!
Eda Taşpınar başkasına ait fotoğrafı 'kendisine aitmiş gibi' paylaştı.

Eda Taşpınar geçen Cumartesi akşamı Instagram'da "Gecce denize girmeden yaz bitmez" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

eda-taspinar-101912pc.jpg

O karedeki bir kadının üzerine adını da yazdı.eda-taspinar-101912pi.jpg

Ancak fotoğrafı başkasından alıp 'kendisine aitmiş gibi' yayınladığı ortaya çıktı.

Çünkü 'TheQuenenOfColors' adlı hesap 4 kadının denize girerken çekilmiş bu görüntüsünü tam 5 gün önce paylaşmıştı!eda-taspinar-101912yr.jpg

Eda Taşpınar'ın takipçileri fotoğrafın çalıntı olduğunu kısa süre içinde fark etti.eda-taspinar-101912sr.jpg

Sosyetik ikoncana "Bu yaptığın sana hiç yakışmadı" diye mesajlar yazdılar.

Eda Taşpınar önce sayfasını yoruma kapattı. Ardından karenin altına "Temsili" yazdı.

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