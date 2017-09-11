Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!

Eda Taşpınar başkasına ait fotoğrafı 'kendisine aitmiş gibi' paylaştı.

Eda Taşpınar geçen Cumartesi akşamı Instagram'da "Gecce denize girmeden yaz bitmez" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

O karedeki bir kadının üzerine adını da yazdı.

Ancak fotoğrafı başkasından alıp 'kendisine aitmiş gibi' yayınladığı ortaya çıktı.

Çünkü 'TheQuenenOfColors' adlı hesap 4 kadının denize girerken çekilmiş bu görüntüsünü tam 5 gün önce paylaşmıştı!

Eda Taşpınar'ın takipçileri fotoğrafın çalıntı olduğunu kısa süre içinde fark etti.

Sosyetik ikoncana "Bu yaptığın sana hiç yakışmadı" diye mesajlar yazdılar.

Eda Taşpınar önce sayfasını yoruma kapattı. Ardından karenin altına "Temsili" yazdı.