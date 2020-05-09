Eda Taşpınar'ın Komşuları Rahatsız!

Sosyal medya hesabından çatıda güneşlendiği anların fotoğrafını paylaşan Eda Taşpınar'ın komşusu bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıkan Taşpınar, bronzlaştırıcı yağlarını sürdü ve gün boyu güneşin altında kaldı. İkoncan bu hallerini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabına ise komşusu olduğu bir kişi tepkisini dile getirdi. Eda Taşpınar'ın komşu takipçisi, penceremizin önünde güneşleniyor şeklinde yorum yaptı.