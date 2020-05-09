Eda Taşpınar'ın Komşuları Rahatsız!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, corona virüsten korunmak için günlerdir ev karantinasında. Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Taşpınar, evden çıkamayınca çatıya çıktı.

Sosyal medya hesabından çatıda güneşlendiği anların fotoğrafını paylaşan Eda Taşpınar'ın komşusu bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıkan Taşpınar, bronzlaştırıcı yağlarını sürdü ve gün boyu güneşin altında kaldı. İkoncan bu hallerini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabına ise komşusu olduğu bir kişi tepkisini dile getirdi. Eda Taşpınar'ın komşu takipçisi, penceremizin önünde güneşleniyor şeklinde yorum yaptı.