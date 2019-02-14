Eda Taşpınar'ın bu fotografı krize neden oldu

Türkiye'nin en seksi kadınları arasında ilk sıralarda yer alan Eda Taşpınar instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez bir sandalye üzerinde verdiği pozla Hürriyet'te kriz çıkardı. Nasıl mı?

Türkiye'nin en ikonik modellerinden ve her pozu olay yaratan bir isim Eda Taşpınar. Instagramda cesur pozlarını paylaşan ünlü mankenin son fotoğrafı çok ilgi çekti.Bir sandalyenin üzerinde oturan Eda Taşpınar, siyah çoraplarıyla bacaklarını sergiliyor ve güneş gözlüğüyle etrafa bakıyordu.

Bu fotoğrafı gündeme getiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetesinin magazin yazarlarını fazla muhafazakar davranmakla eleştirdi.

Özkök, bugüne kadar gördüğüm en güzel Eda Taşpınar fotoğrafı diyerek övgüler düzdüğü fotoğrafı okurlarıyla da paylaştı.(kaynak: medyafaresi)