EDA TAŞPINAR'DAN MASKELİ PAYLAŞIM

Geride bıraktığımız yazın neredeyse tamamını Mikanos’ta geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem arkadaşına selam gönderdi hem de tatil özlemini dile getirerek sezonu açmış ol

Bronz vücudunun üzerine giydiği bikinilerle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptğı son paylaşımla sezona güzel bir başlangıç yapmak istediğinin altını çizdi. Arkadaşı Marina ile geçtiğimiz yaz vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği Mikanos’ta çekilmiş bir karesini paylaşan Taşpınar bu kareye; “Bugün hava ne güzel değil mi Marina? Evet evet hafif çatlak, hafif kaçık” notunu düştü.