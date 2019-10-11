İkoncan’ın pozlarını izlemek isteyen Tarabya’daki sürücüler araçlarını durdurarak trafiğin kitlenmesini sağladı. O esnalarda Taşpınar’ın keyfine diyecek yoktu. Trafik polislerinin müdahalesi ile kilitlenen yol rahata kavuştu..
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EDA TAŞPINAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ!
Sosyetik güzel Eda Taşpınar,sahil yolunda poz verirken trafiği birbirine kattı.
Etiketler: eda taşpınar, ikoncan, sosyetik güzel, tarfik kilitlendi
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