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EDA TAŞPINAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ!

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EDA TAŞPINAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ!
Sosyetik güzel Eda Taşpınar,sahil yolunda poz verirken trafiği birbirine kattı.

İkoncan’ın pozlarını izlemek isteyen Tarabya’daki sürücüler araçlarını durdurarak trafiğin kitlenmesini sağladı. O esnalarda Taşpınar’ın keyfine diyecek yoktu. Trafik polislerinin müdahalesi ile kilitlenen yol rahata kavuştu..

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