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Eda Taşpınar takipçilerinden tam not aldı

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Eda Taşpınar takipçilerinden tam not aldı
Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından vücudunun sınırlarını zorladığı cesur pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Taşpınar'ın bir takipçisi paylaşıma, "Eda hanım spor yapmanın meyvelerini topluyorsunuz fiziğiniz çok güzel." yorumunu yaptı.

İkoncan Eda Taşpınar, kırmızı elbiseli cesur pozuyla vücudunun sınırlarını zorladı.

"FİZİĞİNİZ ÇOK GÜZEL"

Instagram hesabından kırmızı elbisesiyle spor hareketi yapan Eda Taşpınar, takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ben eşofmanla yapamıyorum o hareketi kadın elbiseyle yapmış." yorumunu yaptı.
Başka bir takipçisi ise, "Eda hanım spor yapmanın meyvelerini topluyorsunuz fiziğiniz çok güzel." yorumunu yaptı.

Eda Taşpınar, banyoda verdiği cüretkar poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düşmüştü.

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