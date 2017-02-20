Eda Taşpınar iç çamaşırsız sokağa çıktı!

Sadece bronz teni ve şezlonguyla değil kendi adını taşıyan markasıyla da yakından tanınan Eda Taşpınar'ın son zamanlarda bir televizyon kanalıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Hakkında, bir sokak modası programı sunmak üzere özel bir kanalın yöneticileriyle masaya oturduğu şeklinde haberler çıkan Eda Taşpınar, yaptığı paylaşımlarla şimdiden bu programın havasına girmiş gibi görünüyor. Yaz kış ayırt etmeden günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunan ve sokakta çekilmiş kareleri de seven Taşpınar’ın son paylaşımlarından biri yine sokakta çekilmiş bir fotoğraf oldu. Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafta son derece çekici görünen Taşpınar’ın sutyen giymeyi tercih etmemiş olması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve Eda Taşpınar’ı bu cesaretinden dolayı tebrik eden çok sayıda takipçisi oldu. Eda Taşpınar’ın bu karesi, 11 binin üzerinde beğeni aldı.