Bu yaz dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle yurt dışına çıkamayan Eda Taşpınar, rotasını Çeşme Alaçatı'ya çevirdi. Bir süredir tatilde olan ünlü isim, önceki gün bir AVM çıkışı objektiflere yansıdı.
AŞK İTİRAFI
Eda Taşpınar, Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veren Çağrı Atakan’la aşk yaşadığını itiraf etti.İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, “1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda” dedi.
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Eda Taşpınar aşık mı?
Corona virüsü salgını nedeniyle bu yaz rotayı Bodrum ve Çeşme'ye çeviren Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bu yaz dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle yurt dışına çıkamayan Eda Taşpınar, rotasını Çeşme Alaçatı'ya çevirdi. Bir süredir tatilde olan ünlü isim, önceki gün bir AVM çıkışı objektiflere yansıdı.
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Eda Taşpınar aşık mı?Corona virüsü salgını nedeniyle bu yaz rotayı Bodrum ve Çeşme'ye çeviren Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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