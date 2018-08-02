Eda heyecan yarattı!

Yunanistan'da tatiline devam eden Eda Taşpınar son paylaşımı ile takipçilerini heyecanlandırdı. Fit vücudu ve bronz teni ile büyük beğeni toplayan Taşpınar, sosyal medyada yine adından söz ettirdi.

Kendi adını taşıyan markası ile moda ikonu olan Eda Taşpınar, Yunanistan adalarından attığı fotoğraf ile takipçilerini mest etti.

SANİYELER İÇİNDE BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Şu sıralar Yunan adalarında tatil yapan sosyetik güzel fit vücudu ve bronz teni ile adından yine söz ettirdi.

PAYLAŞTIĞI KARELER HEMCİNSLERİNİ KISKANDIRDI

Gönderilerinin altına ''Haksızlık bu ya, nasıl bir güzellik bu!'' gibi yorumlar alan güzel modacı fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.