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Eda Ece kilo almaya devam ediyor

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Eda Ece kilo almaya devam ediyor
Sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtlayan Eda Ece, "formumu korumuyorum" dedi.

Sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtlayan Eda Ece, "formumu korumuyorum" dedi.

 

'Yasak Elma' dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

 

Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.

 

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.

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