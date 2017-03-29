Eda ayaklarıyla neler yapıyor?

1,74 cm boyunda olan Taşpınar, sosyal medya hesabından çıplak ayaklarını paylaşınca çok sayıda yorum aldı.

Ayak parmaklarının uzun olmasından ötürü esprili yorumlara maruz kalan Taşpınar için şu tarz eleştiriler yapıldı: ‘Kaşık çatal tutabilir, anahtarla kapıyı açabilir’, ‘Toynak gibi maşallah. 180’le girse virajlarda savrulmaz, yola iyi tutunur’, ‘Elim kadar ayak parmakları.’