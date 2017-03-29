Ayak parmaklarının uzun olmasından ötürü esprili yorumlara maruz kalan Taşpınar için şu tarz eleştiriler yapıldı: ‘Kaşık çatal tutabilir, anahtarla kapıyı açabilir’, ‘Toynak gibi maşallah. 180’le girse virajlarda savrulmaz, yola iyi tutunur’, ‘Elim kadar ayak parmakları.’
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Eda ayaklarıyla neler yapıyor?
1,74 cm boyunda olan Taşpınar, sosyal medya hesabından çıplak ayaklarını paylaşınca çok sayıda yorum aldı.
Etiketler: Eda Taşpınar
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