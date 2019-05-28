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ECRİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

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ECRİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken 20 gün önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Anneler Günü'nde evladından gelecek iyi haberi beklediğini gözyaşlarıyla anlatan Sevcan Kurnaz, "Kızım yok, ne hissedebilirim? Benim kızım daha el kadardı, buralarda oynuyordu. Bana bir düşmanlığınız varsa benden alsaydınız veya eşime ve aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan alsaydınız. Çocuğumdan ne istediniz? 1,5 yaşında daha" diye konuşmuştu.

Kızının kaçırılmış olma ihtimaliyle ilgili Kurnaz, "Başka ne olabilir, bilmiyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem, ben şundan şüpheleniyorum, desem. Yok ki. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı, bizden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil" demişti.

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