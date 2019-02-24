Ece'nin öfkesi dinmiyor!

Şarkıcı Demet Akalın ile 6 yıllık küslüğünü bitiren Alişan'a, yakın dostu sunucu Ece Erken çok ağır laflarla yüklendi.

Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın ile barışan yakın dostu Alişan’ı Instagram hesabında takipten çıkardı ve çok ağır sözler içeren paylaşımda bulundu.

Alişan’ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, "Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse ‘ne mutlu barışmışlar’ sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde’ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" dedi.

“KARDEŞLİK KALMIYOR”

Ece Erken’in, Alişan hakkında yaptığı bu sert çıkışın ardından herkes bu çıkışın nereye varacağını konuşurken Erken bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla Alişan’a olan kızgınlığının kolay kolay geçmeyeceğini gösterdi.