  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Ece'nin öfkesi dinmiyor!

»
Ece'nin öfkesi dinmiyor!
Şarkıcı Demet Akalın ile 6 yıllık küslüğünü bitiren Alişan'a, yakın dostu sunucu Ece Erken çok ağır laflarla yüklendi.

Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın ile barışan yakın dostu Alişan’ı Instagram hesabında takipten çıkardı ve çok ağır sözler içeren paylaşımda bulundu.

Alişan’ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, "Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse ‘ne mutlu barışmışlar’ sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde’ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" dedi.

“KARDEŞLİK KALMIYOR”

Ece Erken’in, Alişan hakkında yaptığı bu sert çıkışın ardından herkes bu çıkışın nereye varacağını konuşurken Erken bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla Alişan’a olan kızgınlığının kolay kolay geçmeyeceğini gösterdi.

ece-erken-ic(4).jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adriana Metin'i unuttu ama Türkiye'yi unutamadı24 Şubat 2019 Pazar 06:14
  • Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yatak pozu!23 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
  • Sibel Can'ın davasında flaş gelişme!23 Şubat 2019 Cumartesi 14:48
  • Asena herkesin içinde sevgilisini tekme tokat dövdü23 Şubat 2019 Cumartesi 11:54
  • "Ben önemli biri değilim"22 Şubat 2019 Cuma 16:29
  • Özge ulusoy sonunda itiraf etti22 Şubat 2019 Cuma 11:41
  • Alişan ile Demet canlı yayında gözyaşları içinde barıştı22 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Gerçek hayatı aşk-ı memnu sanıyorlar22 Şubat 2019 Cuma 11:17
  • Özlem Yıldız eski eşi hakkında ne söyledi22 Şubat 2019 Cuma 11:03
  • Hülya Avşardan 3 milyonluk anlaşma22 Şubat 2019 Cuma 10:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim